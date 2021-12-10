百度10日宣布將於12月27日發布元宇宙產品「希壤」 ，屆時百度Create 2021（百度AI開發者大會）將在希壤APP舉辦。這場元宇宙大會可同時容納10萬人同屏互動。

「希壤」APP是首個大陸國產元宇宙產品，該產品打造了一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。百度副總裁、希壤負責人馬傑表示，目前元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。

「希壤」的造型是一個莫比烏斯環星球。城市設計融入了大量中國元素，中國山水、中國文化、中國歷史都將融入城市建設和互動體驗中。在這裡不僅可以偶遇擎天柱、大黃蜂，還可以尋訪千年古剎少林寺，與三寶和尚切磋武藝；也可以探索三星堆，挖掘千年國寶；探訪三體博物館，看三體艦隊在頭頂來往穿梭。

同時，「希壤」將在視覺、聽覺、交互三大方面實現技術創新突破。從12月27日起，每一個用戶都可以創造一個專屬的虛擬形象，在個人電腦、手機、可穿戴設備上登錄「希壤」，聽演講、逛街、交流、看展。如果戴上耳機，就馬上能體驗到10萬人會場內聲臨其境的沉浸式音視覺效果；如果打開麥克風，就能馬上連麥，實現多人語音交流。

百度方面表示，2021年百度AI開發者大會將在希壤APP舉辦，時間為12月27日～29日，將設置1場主論壇和20場分論壇。

屆時百度創始人李彥宏、百度首席技術官王海峰、諾貝爾物理學獎得主兼「星際穿越」科學顧問基普索恩、「連線」雜誌創始主編凱文凱利等將分享最新科技趨勢、產業落地成果、科技人才培養探索等。