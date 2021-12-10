澎湃新聞報導，中國駐世界貿易組織（WTO）代表團特命全權大使李成鋼10日中國入世二十周年法治論壇暨2021年度中國法學會WTO法研究會學術年會致詞表示，中國加入WTO是多邊貿易體制進程中的重大事件，不僅有利於中國、有利於所有WTO成員，也有利於多邊貿易體制。未來要推動世貿組織回應時代需要；應盡快推動世貿組織修復功能和正常運轉；對世貿改革既要有雄心也要有耐心。

李成鋼表示，加入WTO助推了中國經濟社會發展取得舉世矚目的成就，中國的快速發展也為WTO成員帶來了實實在在的好處，多年來中國對全球經濟增長的年均貢獻率接近30％，進口快速增長創造了巨大的市場機遇。與此同時，加入WTO後中國認真全面地履行了入世承諾，也積極參與多邊事務，成為規則談判的主力軍。中國深度參與杜哈回合、漁業補貼等多邊談判，單獨提出或連署100多份提案。

李成鋼指出，WTO當前正陷入前所未有的危機之中，中國在進一步參與多邊貿易體制過程中也面臨著嚴峻的挑戰。目前，世貿組織部分功能缺失，運轉不暢，有效性、權威性和相關性受到質疑，貿易談判、貿易監督、爭端解決這三大支柱，都不同程度地受到了侵蝕。

在貿易談判領域，杜哈回合無果而終。在過去20多年中，僅有貿易便利化等少數成果，表現乏善可陳。目前正在進行的漁業補貼談判也是舉步維艱。另一方面，面對新冠疫情，電子商務、公平競爭、氣候變化等新議題，世貿組織成員意見不一，行動遲緩；在爭端解決領域，上訴機構於2019年12月停擺，皇冠上的明珠黯然失色；在貿易監督領域，通報義務履行情況盡如人意，審議功能則多流於形式。

李成鋼稱：「在當前國際政治經濟背景下，經濟全球化正遭遇逆流，保護主義和單邊主義甚囂塵上。中國改革開放事業也進入深水區，未來需要解決的問題無不觸及機制調整和既得利益，都是難啃的骨頭。」

對於未來工作和研究的方向，李成鋼談了三點：

第一，應盡快推動世貿組織修復功能和正常運轉。核心任務是推動規則談判，談出成果，打破上述機構的僵局。在未來的研究中，可能不能止步於對現有規則的研究，應更多聚焦於對WTO決策機制、爭端解決機制等核心規則改革完善的研究。

第二，要推動世貿組織回應時代需要。過去20多年裡，多邊談判成果很少，進入資訊時代，特別是在單邊主義保護主義、新冠肺炎疫情等衝擊下，很多新的議題、新的挑戰，WTO不能迴避。

第三，對世貿改革既要有雄心，也要有耐心。自貿改革牽涉面廣，涉及利益多，是一個系統性和結構性的複雜，不可能一蹴而就。要把握好世貿改革的方向和平衡，不能超載。應該維護多邊貿易體制、非歧視和開放的核心價值，保障開發中成員的發展利益。集中精力解決危及世貿組織生存的關鍵和緊迫性問題，讓世貿組織恢復正常運轉。應尊重成員各自發展的模式，不能將沒有事實依據的指責列為改革議題。