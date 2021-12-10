10日環境風場為東北風，北部地區位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，10日環境風場為東北風至偏東風，北部地區位於迎風面，擴散條件良好；中南部地區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；上午前中南部易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及金門地區為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，10日至12日上午環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區擴散條件轉差，易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；12日午後至14日東北季風影響，全臺擴散條件轉佳，空氣品質好轉，其13日彰化至雲林沿海地區風速較強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度；15日環境風場轉為偏東風，西半部地區擴散條件轉差。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。