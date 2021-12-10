台灣首座商業離岸風場128MW「海洋風力發電股份有限公司（Formosa 1）」10日宣布該風場完工兩周年，股東與專案公司持續投入資源，確保運維工作確實執行讓風場發揮最佳效能，創造穩定的發電量，自2020年1月至2021年10月底，發電量超過8億4千零40萬度，相當於減少超過52萬噸的碳排量，也就是1337座大安森林公園的減碳量。

作為台灣第一座商業規模離岸風場，海洋風電團隊在台灣產業尚未成熟之時投入開發，承擔產業發展初期之開發風險與挑戰，至今仍堅持不懈，為發展台灣離岸風電供應鏈做出貢獻，包括陸域纜線及升壓站、物流運輸、環境評估等共計40家以上廠商合作，其中包括上緯新能源、華城電機、星能、康樺科技、光宇工程顧問等。海洋風電透過與台灣在地廠商合作，期盼在推動台灣綠能發展的同時，也能持續促進本地離岸風電產業鏈發展。

此外，海洋風電合資夥伴團隊亦分享運維專業與經驗，協助運維承包商落實離岸風電產業品質、安全、環境、衛生國際標準（Quality Health Safety Environment，QHSE）。完工兩年累計安全工時超過20萬小時、零重大工安事件，並累計舉辦約900場運維作業行前演練、超過100場安全巡視、近100場緊急狀況演練，以及HSE訓練、安全觀察、風險評估等。展現海洋風電推動綠能發展不遺餘力，同時也落實相關作業安全。