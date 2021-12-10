大陸女星楊子姍和台灣演員吳中天結婚6年，終於傳出好消息，今(10日)楊子姍和吳中天被媒體直擊，夫妻倆一起和好友聚餐，期間能看到楊子姍的小腹微微隆起，起身還需要扶腰，就連散步都小心翼翼，畫面曝光後，許多網友都獻上祝福。

據陸媒《搜索酷的追星日記》報導，楊子姍和吳中天日前和友人聚餐，席間楊子姍起身時還特別扶著腰，吃完飯後夫妻倆到藝術園區走走，吳中天一下車就立刻去牽著老婆，兩人散步時還一起看著楊子姍隆起的腹部，連走路都十分謹慎，絲毫不敢大意。

楊子姍就連散步都小心翼翼。(圖/翻攝自微博)

不僅如此，同日楊子姍也在微博放上一張照片，有6隻聖誕老人娃娃並肩站在一起，臉上分別是不同的表情符號，引發外界遐想，讓不少網友都猜測楊子姍是在暗指好事將近，「感覺這張照片有故事」、「準備生這麼多嗎」、「有喜事分享嗎」。

然而目前楊子姍和吳中天雙方都未做出回應。事實上，夫妻倆2015年深夜突在微博曬出結婚證，並低調選在台北文華東方酒店舉行迎娶儀式，婚禮席開45桌，現場布置以白色為主，當時楊子姍還對吳中天父母道歉，「因為我在內地生活，也把中天帶到了內地，讓中天缺席很多爸媽在台北的活動及節日。」