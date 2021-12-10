運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，夢見放鞭炮、吉祥的動物、大火、有人對你笑等夢境，都是吉兆，如果在年底夢到了這幾種夢，那麼恭喜你，2022年你的好運就要來啦！

▍1.夢見放鞭炮

鞭炮在民間故事裡，是能驅趕年獸的神器，所以有著驅趕霉氣，帶來祥瑞的寓意。單身的人夢見放鞭炮，象徵夢者近期的愛情運勢會上升，說不定你的另一半在2022年就會來到你身邊。夢見放鞭炮還寓意工作表現優良，夢者可能會在新的一年升職加薪。

▍2.夢見吉祥的動物

動物相較於人類的感應力會強一些，比如地震前、下雨前，動物都會有對應的不安表現。因此，如果有代表吉祥的動物來到你的夢裡，就說明牠們感應到你即將到來的好運氣，是去祝福你的！參考《周公解夢》：「龍蛇入門主得財、蛇咬人主得大財、放鶴者主得財吉、雞在樹上主生財、貓捕鼠者主得財、騎驢騾主得財吉。」，可看出夢見龍、蛇、鶴、雞、貓、驢、騾等動物都是吉兆。

▍3.夢見大火

夢見熊熊大火燃燒，屬於吉兆，寓意發財，表示夢者近期的財運比較旺盛，或者會在近期獲得一筆不小的偏財。同時，夢者的社會地位有機會提升，此外，如果孕婦夢見大火的話，可能會生兒子。

▍4.夢見有人對你笑

夢見有人對你笑，一般解釋為夢者近期所付出的努力，將在不久之後獲得豐厚的回報，是大吉的好兆頭。同時，夢者近期還會獲得更多賺錢的好機會，或者預示他能順利完成當前看似困難的任務，取得不錯的成就。

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