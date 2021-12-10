隔夜美股三大指數收黑，以科技股為主的那斯達克指數更重挫1.7%，受此拖累，周五香港股市下跌，恆生指數目前跌0.42%，為24153.11點。國企股跌0.18%，為8642點。

恆生科技股小跌0.27%，成分股跌多漲少，以閱文集團漲6.4%，表現最佳。明源雲下跌4.2%，跌幅最大。

特斯拉隔夜重挫6%，拖累新能源車概念股走跌，小鵬跌逾3%，比亞迪跌逾1%。

賭奕股普遍下跌，金沙中國跌3%，銀娛跌1.5%。

丘鈦科技11月攝像頭營收年增34%，激勵股價上漲2.2%，稍早前一度漲近6%。