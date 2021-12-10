台灣健康空氣行動聯盟、藻礁公投推動聯盟10日在立院門口舉行記者會，呼籲國家人權委員支持民眾脫離呼吸戒嚴的毒氣大牢籠，並以解放呼吸牢籠行動劇表達立場。（趙雙傑攝）

【全程影音】批民進黨挾網軍霸凌異議者 秋鬥號召民眾12日上凱道抗議

今天是世界人權日，民間團體「秋鬥」偕同被網軍鎖定攻擊的社會異議者舉行記者會，直指民進黨執政以來，網軍霸凌愈加猖狂，由政府帶頭撕裂社會、製造對立，並運用國家資源放送假訊息打壓異議者，邀請同為被網軍霸凌的受害者，12日依同上凱道向蔡政府表達抗議。

民間團體「秋鬥」將在四大公投黃金周舉辦遊行，以「反獨裁、護民主、拚公投」為主軸。「秋鬥」今天偕同反萊豬醫師蘇偉碩、珍愛藻礁公投提案領銜人潘忠政、南鐵自救會會長陳致曉等人舉行記者會，宣布12月12日遊行，將帶領民眾走過印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，象徵踏破網軍的黑暗，走向自由民主的社會，呼籲民眾12月18日踴躍投票。

蘇偉碩說，這幾年來，網軍猖獗與網路霸凌嚴重，最有名的受害者是副總統賴清德，網軍是政府運用政治力、經濟力的優勢，對於知識力的「非常侵犯」，此次四大公投，政府運用資源、民間豢養的網軍，綠蟑螂，鋪天蓋地的進行網路霸凌、人格抹黑、混淆知識，這是政府叛變民主憲政體系。

潘忠政指出，2016年蔡英文當選曾說，台灣因對立造成國家空轉，社會需要對話，但至今有看到對話嗎？民進黨寧願舉辦2100場說明會，卻連一場聽證會都不願開，為了不讓公投造成執政上的困擾，全面用網軍對人民洗腦，霸凌異議者。

潘忠政沉痛地說，民進黨過去主張的民主、自由、平等、博愛的精神，到底去哪裡？今天站在人民對立面，大家都看得出來誰變了，我們這些被霸凌過的人不會是最後一個，因只要執政黨繼續喊台灣隊，我們就永遠是中共同路人，唯有民進黨失去權力的時候，才能卸下此標籤。

陳致曉說，從前民進黨憑藉公民的覺醒，打破威權取得政權，但現在確立用網軍治國，統治根基是公民智障，而且民進黨也明確提到，公投結果不會影響其決策，因此，此次公投的唯一意義，就是教訓民進黨的氣焰。

此外，蘇偉碩提到，「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書稱他是「史上最鏘醫師」、「假榮總醫師」等不實指控，他要效法民進黨立委高嘉瑜，不再忍受運用暴力進行的人身攻擊，這是加重誹謗，若不撤文、正式道歉的話，下周一將正式提告。