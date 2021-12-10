民進黨公投宣講，遍地開花總動員宣講，10日一大清早來到霧峰市場，由民進黨台中黨部主委李天生、議員林德宇帶領團隊宣講，隨後林靜儀也到場，站上肥皂箱，使用麥克風宣講。

針對民眾因陳情案件，民進黨台中市黨部副執行長、林靜儀的活動部執行長陳信秀被嗆「我晚上就去你們那裡開槍」，林靜儀表示，希望大家在協調事件的時候都可以心平氣和，尤其是一些選舉案件，大家盡量能夠好好討論，不要出言恐嚇，造成工作上的負擔跟身心的壓力，希望這件事情可以趕快處理落幕。

林靜儀表示，涉案市民已被警方依恐嚇罪嫌送辦，地方上有時候會有各式各樣不同的陳情人，希望大家一起在選風裡減少這樣的問題，也有要求團隊在輔選行程裡面，要確保自己的安全。

關於中二選區動不動就提到槍，林靜儀說，希望這樣子的風氣不要出現，當然這可能是長期以前在地方的說法，希望地方政治能夠越來越清明，市民安居樂業。