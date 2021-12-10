最近家暴社會案件頻傳，從立委高嘉瑜淚訴遭林姓男友施暴整晚，傷勢驚人不成人形，到新北市某男子看不下去父親長期家暴母親，痛下殺手，都引發外界心疼與討論，女星歐陽靖昨(12/9)在臉書分享她的觀察，發現社會輿論不只批評施暴者，還會攻擊受害者，讓她難過表示這根本是「二度暴力」。

歐陽靖觀察輿論，發現家暴案發生後，常看到有人質疑受害者，「怎麼會愛上這樣的男人？是眼睛瞎了嗎？」、「被打這麼多次還跟他在一起？妳活該啊…」，但她認為，一個人的成長經驗、童年創上印記，甚至原生家庭的背景與教育等等，「有很多很多原因會造就一個心理扭曲的『施暴者』，但同樣地，也會有人認為自己必須依附著施暴者(強者)才能生存」。

歐陽靖舉例說明，如果一個女孩生長在女性極弱勢的家庭中，「她長大之後也很可能會認為自己必須依靠男性才能生活，這也使得她願意隱忍暴力」，而對施暴者說不有多難？「先把妳打得遍體鱗傷，再懊悔地道歉、抱著妳說他就是因為太愛妳才克制不了自己…這種偏差的愛情卻是許多軟弱者無法抵禦的激情，直到事情太嚴重了才得以清醒」。

對於受害者，歐陽靖認為應當鼓勵而非批評，「鼓勵她相信自己的生命價值、鼓勵她面對現實、鼓勵她保護自己應該守護的人」，更氣憤地說，難道有女生被姦殺，「你會說：『誰叫她穿的那麼性感』嗎？」，表示如果覺得上述這句話是不對的，那就不該批評家暴受害者，「這樣只會讓更多的家暴受害者選擇忍受，只因為不想被輿論二度傷害」。

歐陽靖也批評，當今的法律對於家暴施暴者實在過於縱容，「連法律都保護不了受害者了，誰還敢站出來？」，更表示傳統教育觀念很可怕，直到現在還有人認為小孩是可以打的，法律上也輕忽兒少受虐案件，大嘆：「不應該...一切都不應該再發生」。

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