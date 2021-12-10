臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

尼加拉瓜政府宣布與台灣斷絕外交關係，這也是尼國第二次與台灣斷交，目前台灣剩14個邦交國。總統蔡英文今日（10）回應，斷交決定涉及複雜國際政治跟兩岸情勢，她要告訴國人同胞，台灣的民主越成功、國際的支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大。消息一出引發熱議，有網友表示憤怒，卻有大批網友認為，如此能幫台灣省下不少經費。

外交部今日發表聲明表示，台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧德嘉總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。

外交部指出，台灣身為國際社會的一份子，有權利與其他國家交流發展外交關係，我政府將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取我國應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。

尼加拉瓜與台灣斷交的消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》臉書相關連結下留言：「台灣只剩選舉！外交、內政、人民的死活都不重要，能取得執政權才是第一要務！」「民進黨的執政之下、邦交國一個一個斷、一點也不意外」、「錢撒了那麼多，都交了一些酒肉朋友，說翻臉就翻臉」、「耶！省錢」；但卻有不少網友直言「很好，終於又可以省下很多錢了」、「有什麼好心痛，合作也不過是無限的跟台灣要錢而已……這種叫合作？」