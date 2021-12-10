Twins成員阿嬌（鍾欣潼）去年結束和台灣「醫界王陽明」賴弘國14月的短命婚姻，最近她與好姊妹阿Sa（蔡卓妍）上節目，從感情、婚姻、人生計劃無所不聊，談到失敗婚姻，阿嬌首度表示決定和賴弘國結婚是喜歡對方的家庭氛圍，父母都是高知識分子，她是因為男方家庭才愛上這個人，還鬆口離婚時大哭，「我哭得最厲害是，我不捨得他爸爸媽媽。」

阿Sa和阿嬌最近《魯豫有約一日行》剖析過往人生，兩人過去都歷經一段婚姻，看似機靈甜姐兒的阿Sa說，因為小時候在離婚家庭長大，導致她非常害怕衝突，「你看我好像平常講很多話，然後好像挺聰明的樣子，但我吵架很爛的，我是據理力爭工作，生活中我吵架我就哭，我心裡是很害怕的，就會一直抖一直抖。」談及當年失敗婚姻，阿Sa強調至今仍不後悔，「沒有，因為我真的愛」，但只是從此之後對結婚的看法不一樣了，認為應該慎重，相處是門大學問。

阿嬌、阿Sa受訪談婚姻與未來計畫。（圖／翻攝自秒拍）

而才剛結束一段婚姻的阿嬌，坦言還是希望有小孩，「我希望有，但是也不強求，就是老了還是要想一個小朋友會陪伴你」，並打趣強調：「我覺得我基因不差，希望了，如果沒有也沒關係。」阿Sa則對生小孩沒特別憧憬，目前她和百億富三代男友石恆聰（Anthony）交往4年，戀情穩定，覺得現在兩人世界也很好。

雖各自歷經人生大事，阿嬌和阿Sa的感情依舊親密，阿Sa說目前在上海還是租屋族，未來計畫搬到當地居住，也開始交社會保險，「交一年，但是新房就應該買不了，二手的可以，因為交完社保我們分數也不夠。」阿嬌則透露已經在上海住了一年，之後兩人有志一同，應該都會選擇在上海生活。