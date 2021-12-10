總獎金高達3.5億元的2021台中購物節活動9日落幕，今年購物節搭配中央振興券上路，加乘效果驚人，截至9日發票登錄金額總計達274億元，是去年90.34億元3倍，APP下載量也破108萬次，相較去年多出73.9萬人次的下載量，21日將舉行壓軸抽好宅。

你發票登錄了嗎？台中購物節高人氣和熱烈買氣，市府經發局表示，發票登錄期限延長至12月16日，提醒民眾把握時間登錄10月10日至12月9日的消費發票及收據。

今年購物節的壓軸大獎延續去年，由麗寶建設提供附車位好宅一戶，21日壓軸抽除抽出萬眾矚目的好宅主人外，市府為感謝民眾對購物節的熱烈支持，當天將抽出慶祝登錄金額破250億元的加碼50萬元現金一組、寶之林廢棄家具再生中心提供的4件家具、家飾，及文化局提供的2幅畫作。

針對民眾關心購物節兌獎程序，經發局指出，中獎人提供完整資料且經兌獎小組核對資料完整無誤後，將資料送往經發局核銷當日起算，於15個工作天內完成核銷程序，再由銀行將獎金匯入中獎人帳戶。

若兌獎小組通知中獎人補件，審核日則由兌獎小組收到補件資料確認無誤，送至經發局辦理核銷程序當日重新起算。目前兌獎小組共收到2萬9180件中獎者資料，已送至經發局共2萬1941件、1萬4745件已匯款。

經發局指出，兌獎小組將已整理完成的資料送至經發局後，會寄送簡訊告知中獎者兌獎程序辦理情形，待經發局確認資料完整無誤，將於15個工作天內完成辦理核銷程序，因每筆獎金皆涉及公務預算，須審慎辦理核銷程序，感謝中獎者耐心等候，中獎者多留意手機簡訊。