有部分彰濱工業區的工廠反應供電情況不穩，台電10日回應，由於供電饋線部份跳脫，影響小區域的供電穩定，雖未造成用戶停電，但也有部份電壓瞬間驟降情況，未來會加強線路巡檢。

台電說明，今日7時54分由於161kV彰濱-福興線區間導線故障，致161kV彰濱-福興線及草港-鹿東線共架鐵塔之線路同時跳脫，台電已隨即派員積極搶修中。本次事件未造成用戶停電，惟部分高壓用戶電壓驟降，造成不便，台電深表歉意，後續將強化供電設備巡視，盡力減少類似事件發生。