崇友實業（4506）11月合併營收4.41億元，受惠旗下三大業務訂單認列進度保持良好水準，帶動11月營收年成長26.43％，並創歷年同期新高。今年前11月合併營收為41.14億元，較去年同期微幅成長1.88％。

崇友表示，受惠全球資金熱潮、房市剛性需求及買氣持續熱絡環境下，帶動建商新屋推案信心，且隨著台灣疫情逐步趨緩亦同步加速客戶建案完工進度，挹注旗下新梯、汰舊換新業務訂單認列保持良好水準，再加上旗下維保台數穩步增加至11月的38721台，持續挹注集團整體營運良好動能。

今年房市交易量可望創下八年新高，崇友指出，目前整體在手訂單金額已站穩高檔水準，並較去年同期成長15.78％，此外，憑藉著集團旗下品牌擁有高市場知名度、優異電梯研發技術、電梯運行高妥善率、以及24小時即時維修服務等高度競爭利基，皆有望持續推升集團在手訂單表現。

展望2021年第四季，崇友維持審慎樂觀看法。憑藉集團仍持續深化旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務之接單策略，高訂單能見度有助於創造集團中長期營運良好成長前景，加上持續拓展中高階「堅尼西斯」品牌於商用、高階住宅市場高樓層案源需求，墊高集團於台灣電梯市場佔有率表現。