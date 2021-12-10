全球服飾消費市場景氣回溫，NIKE等品牌廠下單動能恢復，成衣廠訂單能見度增強；儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）及冠星-KY（4439）手中訂單都已到明年第一季，甚至看到第二季。業者預期，明年第一季的成長度會有2位數。

儒鴻2022年第一季的客戶訂單已滿手，目前正在與品牌廠談定明年第二季訂單，且即將完成。

來自於品牌客戶GAP和美國最大的零售商，如Target、Kohl’s等的訂單，已讓聚陽的訂單可見度已到明年上半年。

分析廣越的四大客戶，Nike訂單動能強勁，有望達翻倍成長；Adidas增長無虞；Patagonia維持40％～50％增長、VF小幅增長。其餘品牌如Aritizia與Under Armour等，皆維持雙位數擴張。

因服飾消費市場回溫、客戶訂單需求強勁，廣越指出，目前掌握的確定訂單已達2022年6月，預估訂單則看到2022年第三季。

冠星看好今年第4季「淡季不淡」，主要品牌客戶展望正向，預估ADIDAS、GAP、PUMA、NIKE等客戶明年度將有雙位數成長，成長力道將延續至明年首季，訂單能見度已至明年上半年。

11月合併營收為歷年同期新高，對於2022年的營運展望，儒鴻預期，第4季營收將維持成長趨勢，明年第1季呈現淡季不淡，應有雙位數年增。明年第二季，仍有信心繳出持續年增表現。

對於明、後年的營運前景，聚陽表示，未來三年，集團有新市場、新客戶、新產品等三項創新，以及供應商集中統合、價值鏈垂直整合、數位化商品整合等三個整合，這些成長動能的預期下，營運表現持續審慎樂觀。

在遞延訂單出貨下，廣越11月合併營收達13.33億元，較去年同期大增1.96倍，創同期新高並超預期。法人估，廣越12月營運也將呈現倍數成長，今年第四季將淡季不淡；明年首季也可望轉為旺季，2位數成長應可期待。