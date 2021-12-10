周姓法官被指控曾要求一名少年自己「掌嘴」，雖然當時少年及家長皆未投訴，但事件曝光後，苗栗地院自律委員會，請求法評會個案評鑑。(翻攝司法院官網)

苗栗地方法院今年初將少年家事庭法官周靜妮，送交法官評鑑委員會請求個案評鑑，並指她曾在開庭時要求少年自己掌嘴，另對投訴的一名縣府社工秋後算帳，法評會10日通知周女陳述意見，對於與法評會陳述的內容她不願意多說及評論。

今年3月間，周被指在2019年間曾要求一名少年自己「掌嘴」，雖然當時少年及家長皆未投訴，事後母親還寫信感謝法官管教，但事件曝光後，苗栗地院自律委員會調查後，認她言行不當侵犯當事人尊嚴、且因被陳情案聯繫社工不當施壓等，請求法評會個案評鑑。