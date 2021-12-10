行政院已經正式核定國道5號銜接蘇花改可行性研究案（黃線路段）。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

國五銜接蘇花改終於踏出關鍵的一步，宜蘭縣長林姿妙10日表示，行政院已經正式核定國道5號銜接蘇花改可行性研究案，依照目前規畫，這段道路長約7公里，總經費為178億元，行政院同時指示，盡可能併同蘇花安工程進步，同步2030年完工，避免在兩年的交通過渡期造成蘇澳市區嚴重塞車問題。

宜蘭縣政府表示，交通部原先在2016年啟動國道五號蘇澳端銜接台9線計畫，經過縣府的多次爭取，並在前年8月邀集冬山、蘇澳地區議員及公所針對方案內容進行討論，會議也做出結論，為了根本解決蘇花改全線通車對蘇澳地區交通造成的衝擊，建議應先行啟動國道5號銜接蘇花改案之可行性研究。

交通部隨即在前年8月底發函給縣府同意縣府的建議，讓國5銜接台九省道計畫暫緩推動，並在同年12月2日啟動國道5號銜接蘇花改之可行性評估作業。

縣府表示，這項銜接計畫原本預計在2032年完工，但因蘇花安預估將在2030年完工，為了避免兩項工程中間有兩年的時間落差，恐出現交通過渡期對蘇澳市區道路造成嚴重衝擊，因此建議交通部儘早完成後續綜合規劃，並將完工時程提前，行政院也認同這項建議，因此也指示應加速環評審查及用地取得作業時程，盡可能併同蘇花安在同年完工。

另外，雖然目前規畫這段路線的速限為時速80公里，介於國五與蘇花改之間，且單向只有一個車道，但行政院也在公文中明確表示，為了因應未來交通量的成長，國道5號銜接蘇花改的計畫應將雙向維持4車道（單向各2線道）及各向外側車道專用或不限制車種使用等納入環評評估方案中。