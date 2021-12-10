六龜生產的蜜風鈴蓮霧，消費者在家樂福就能買到！（高雄市政府農業局提供／林雅惠傳真）

高雄六龜生產的蜜風鈴蓮霧遭大陸阻斷外銷通路後，高雄市政府農業局不斷開拓國內通路，進日也與國內連鎖量販店家樂福合作，於12月1日至15日期間推出「支持台灣在地農業－我台灣我驕傲」專區，將在地農產品包括蜜風鈴等推薦給大家，讓消費者在家樂福就能買到！

受到新冠肺炎疫情影響，加上大陸暫停台灣蓮霧和釋迦進口，台灣農產品面臨多重挑戰，行政院農業委員會積極集合高雄等其他縣市聯合擴大銷售，與國內具指標性量販店家樂福合作，於12月1日至15日期間推出「支持台灣在地農業-我台灣我驕傲」專區，將在地農產品推薦給大家，也打破疫情界限共同協助國內銷售。

家樂福總公司採購課長盧勝太表示，來自5大縣市的嚴選當季新鮮國產水果，包括有高雄六龜蜜風鈴子彈蓮霧、屏東黑珍珠蓮霧、台南柳丁、嘉義縣椪柑及台東鳳梨釋迦，讓消費者可以在家樂福「一次購足」，提升消費者採購的便利性。

高雄市政府農業局表示，高雄蓮霧1年產量約有5700公噸，深受國人喜愛、以內銷為主，六龜的蜜風鈴蓮霧經台灣果農多年改良及得天獨厚的自然環境，孕育出的子彈蓮霧果皮深紅色、外觀亮麗及隆紋明顯。

子彈蓮霧來自中央山脈荖濃溪的灌溉，地理環境雨量充沛、日夜溫差大，造就蓮霧果肉結實且爽脆清甜，富有淡淡蘋果風味，是外銷等級的優質選果。

高雄市政府農業局張清榮推薦，冰鎮過的蜜風鈴蓮霧口感細緻多汁，擁有可媲美水梨般的甜美口感，同樣會在家樂福上架的還有玉女小番茄，甜中帶酸的自然原味更是迷人。

農業局表示，農產外銷受挫後，一直努力開拓國內通路，推展多元行銷，持續「政府相挺、農友放心」，讓農友感受政府一路以來的支持，鼓勵優質農友，更讓全國民眾吃到農友

辛勤種植的果品，用具體行動來力挺優質生產的農友們，進而嘗鮮購買，帶動買氣。

隨著產季的到來，政府期望透過積極媒合產地供貨農民與量販店業者，攜手共同刺激消費，穩定產地價格與確保農民收益，把更多優質新鮮的台灣果品與全台消費者分享。