針對中研院P3實驗室女研究員染疫事件，行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議，蘇貞昌感謝指揮中心和防疫團隊昨天第一時間的危機處理，儘速匡列接觸者、隔離檢疫，釐清確診者足跡，並立刻於昨晚召開記者會向民眾說明疫情等作為，都起到安定民心的作用。蘇貞昌表示，研究人員處於病毒的第一線，防疫措施和相關症狀的通報機制，應該整體來檢討落實。

蘇貞昌指出，在國人防疫觀念充足、邊境防疫嚴格、疫苗覆蓋率提高下，即使面對這類突發事件，政府仍然有高度信心防堵疫情。

蘇貞昌指示指揮中心，有鑒於國外疫情升溫，目前國內的疫苗數量和種類都非常充足，請指揮中心加強宣傳，鼓勵民眾施打疫苗。

今日與會者包括行政院李孟諺祕書長、羅秉成政務委員兼發言人、黃致達政務委員、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長、副指揮官陳宗彥次長、衛福部疾管署周志浩署長、羅一鈞副署長、莊人祥副署長。