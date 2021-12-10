距離公投剩下最後8天，民進黨今由副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農合體前進菜市場為公投宣講掃街；林飛帆提到尼加拉瓜與我斷交表示，這是相當遺憾的事情，這也反映了台灣在國際社會的生存空間，還是持續受到中國很嚴峻的打壓。

吳怡農則表示，尼國與我斷交，這是一個提醒，又一次看到，因為中國政府的打壓跟施壓，台灣的國際處境仍然是非常辛苦，這也是為什麼在顧好人民健康跟安全的前提之下，必須選擇主動地參與更多國際事務，把握機會去參與更多國際貿易，這也是這次公投的意義，「我們不可以自我孤立。」

今天「台灣隊站出來、遍地開花總動員」衝刺行動計畫，串連全台22縣市黨公職一同前進菜市場，共舉辦123場菜市場掃街，把握最後幾天的時間，積極走向台灣各角落，爭取更多鄉親投下「四個不同意」。民眾和攤商反應熱烈，有買菜民眾喊「四個不同意 台灣更有力」，攤商也高舉大拇指，並且爭相與林飛帆、吳怡農合照。

林飛帆表示，剩下8天的時間，就要舉行公民投票，這是第一次公民投票和大選分開，是過去沒有的經驗。這段時間以來，他們深刻的感受到，有非常多的朋友透過溝通、說明、對話，能夠理解更多關於公投四項題目對台灣的影響。

他說，剩下8天的時間，希望盡可能、盡全力的去爭取最大的支持。

林飛帆提到，今早尼加拉瓜宣布與中華民國台灣政府斷交一事指出，我們的外交人員很辛苦，也很努力在前線為我們做好跟世界各國打好關係的工作。而這次的公民投票，也跟台灣在國際社會中，能不能爭取更多朋友的支持有很直接的關係。

他說，所以希望大家可以一起站出來投票，用選票捍衛過去一段時間得來不易的外交成果、經貿成果、能源轉型成果、民主深化的成果。

吳怡農表示，台灣有民主跟自由才有公投，公投制度是民主最徹底的展現，也是最可貴的地方，而這一次的公投案中，其中有一案在談公投制度要如何調整。

他指出，公投法有很多需要改善的地方，從討論的時間、投票案件的數量，以及很多的細節，需要把它修得更好、更完善，但都不是這一次公投提案的內容，所以這是他不同意這次「公投綁大選」提案的原因。

吳怡農表示，今天來到濱江市場跟很多年輕家長站在一起，就是希望在食品安全的討論上面，可以回到專業、回到科學的基礎，這是最重要的。

他也要呼籲大家，在公投的討論上面，要回到理性的辯論，不要再有政黨之間的鬥爭，希望大家好好地參與公投，不要讓這個制度，越做越差，我們也不希望在原地打轉，甚至走回頭路。

今天活動現場也邀請到幾位關心下一代的媽媽代表，帶著孩子一起出席，表達對「四個不同意」的支持。