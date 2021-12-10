陳佩琪不解蔡英文博士證書竟會遺失數次 柯文哲欲言又止回應了

台北市長柯文哲妻子陳佩琪透露，她有次跟先生談到總統的論文門，他只說「總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休」，而她也覺得奇怪當到總統，博士證書竟會數次遺失。柯文哲10日表示，今天沒有心情跟你們講這個。

柯文哲今早因為中研院爆出有女研究人員感染新冠肺炎舉行防疫記者會，有媒體提問是否曾和陳佩琪聊到蔡總統畢業證書弄丟了，他欲言又止，僅說「今天沒有心情跟你們講這個」。

柯文哲接著又說，「不想講了，算了，回去叫陳佩琪不要亂寫。」