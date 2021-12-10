美國今天召開民主峰會（Summit for Democracy），台灣也在受邀之列，由駐美代表蕭美琴、政委唐鳳等人代表出席。唐鳳指出，台灣印證民主價值，發掘民主的創新與未來，台灣不僅參與民主峰會，更能有所貢獻；她將在民主峰會中，介紹台灣民主發展的成果。

唐鳳昨天深夜在臉書表示，很榮幸有機會代表台灣，與蕭美琴共同參與首屆民主峰會開幕，與全球致力於民主發展的夥伴共聚一堂。

唐鳳指出，台灣的民主方興未艾之際，不只印證民主的普世價值，也從自身的嘗試中，發掘民主的創新與未來；換句話說，台灣之於民主峰會，不僅是參與，更能有所貢獻。

她說，將在「國家聲明（national statement）」，以及「對抗數位威權主義及肯定民主價值（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）」的分組討論中，介紹台灣民主發展的成果。