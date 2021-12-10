美國聯準會升息趨勢確立，低利時代可望終結，金融股將進入長多格局。中信投顧10日假南港老爺行旅，舉辦2022年投資展望說明會，中信投顧總經理陳豊丰率投資團隊點出台美投資亮點，中信投顧投資團隊成員江釗亨指出，聯準會升息一碼對台灣金融業獲利提升約42.73億元，其中兆豐銀、玉山銀、一銀、北富銀、國泰世華銀、永豐銀最受惠，而金融股中以國泰金、兆豐金、開發金、新光金、永豐金、彰銀、台企銀、上海商銀、京城銀最值得關注。

據央行資料、中信投顧研究，聯準會升息一碼對台灣金融業獲利提升約42.73億元，其中六大銀行受惠最大，兆豐銀獲利提振最顯著約4.32億元、玉山銀3.37億元、一銀2.73億元、北富銀2.73億元、國泰世華銀2.34億元、永豐銀2.05億元。

江釗亨分析，政院三大投資台灣方案總投資額達1兆2748億元，且還有追加方案將創造築巢引鳳效果，三大投資方案2.0加碼1700億元，貸款額度擴增25％，將帶動投資台灣熱潮，有助銀行授信業務動能轉強，截至2021年10月底止，國泰世華銀放款達1兆7616億元、年成長率11.32％，北富銀達1兆6071億元年成長13.93％。

江釗亨指出，受惠多頭市場壽險金融資產投資收益也大增，國壽、富邦人壽金融資產未實現獲利皆突破千億元、創史上新高，獲利配息能力轉強，回顧2013年、2014年美國減少購債、QE退市及升億預期逐漸提高之際，市場利率及利差可望回升，壽險經常性收益率可望改善，長期獲利能力轉強，且壽險業備供出售金融資產未實現損益已提高，當時主要壽險類股PBR約1.2至1.5倍以上的水準，相比目前PBR僅約1至1.2倍，評價有向上提升空間。

中信投顧點出，最值得關注的金融股，在台灣部份包括：國泰金、兆豐金、開發金、新光金、永豐金、彰銀、台企銀、上海商銀、京城銀；美股則有JPM、WFC、BAC、Citigroup；港股最看好工商銀行、招商銀行、中國平安。

伴隨經濟復甦與通膨走揚，聯準會2021年11月起，每月縮減購債150億美元，並可望於明年第二季開始升息，中信投顧預期有升息一次以上的可能，以控制通膨避免失控。對金融市場而言，購債減少及升息將有利壽險業新錢投報率回升，銀行業利率也得以上調，改善利差空間，壽險及銀行長期核心獲利能力將轉強，金融股進入評價提升的大循環。另一方面，疫後各國內需回升可期，線上結合線下、社群帶客銷售的新零售模式將持續蓬勃；航空航運產業在需求回升及油價調降的情形下，獲利仍將維持高檔，料將持續為台股交投的重心之一。