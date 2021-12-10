台中郵輪踩線團參訪梧棲老街，安排彩繪牆導覽解說。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

東海藝術街商圈茶文化體驗。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中郵輪踩線團交流會議座談會，左起台灣國際郵輪協會副理事長李南山、理事長林博宗、台中市觀旅局長韓育琪。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

國旅市場復甦，台中市政府觀光旅遊局與台中港務分公司、彰化縣政府城觀處合作舉辦2天1夜郵輪踩線，為疫後郵輪跳島、環島市場暖身。此行邀請30位遊輪船商與旅行社搶先體驗台中岸上6至8小時特色行程，串連台中、彰化海線周邊觀光資源，搶攻環島郵輪國旅市場。

台中郵輪踩線首站安排大呷麵本家故事館，透過導覽傳承一甲子的製麵工法，感受名家創新與傳統的世代堅持；隨後參觀麗寶賽車主題旅店，並感受賽車引擎低沉呼嘯的聲浪。下午前往梧棲文化出張所，品味古蹟的文化風韻，淺嚐在地水果製成的冰淇淋以及海砂花生。

接續前往人文氣息濃厚的東海藝術街商圈，遊賞藝術街坊過程，安排台中特有的喫茶配餅午茶生活，讓郵輪踩線團深度體驗台中茶席美學及茗品風韻。

台中好禮協會理事長鄭人豪說，郵輪旅客6至8小時的岸上遊程緊湊且精彩，尤其具有購買消費力的驚人特性，台中觀光相關業者期待未來可與郵輪旅遊業者有更緊密的合作機會，創造在地觀光多贏商機。

交流會議時，郵輪旅行業者及船商代表均稱讚，台中幅員遼闊，觀光資源豐富，文化創意、歷史建築、魅力商圈、特色餐飲、觀光景點、生態農遊、宗教慶典等各式主題遊程值得深度探索包裝，未來將針對不同目標客群的旅遊需求，設計具台中特色的限定版體驗遊程。

觀旅局長韓育琪表示，國內環島郵輪旅遊為新興市場，市府歡迎業者帶全台民眾搭乘環島郵輪前來台中安心旅遊，體驗台中山海風情與屯都魅力。

台灣郵輪協會理事長林博宗感謝台中市府傾聽郵輪業者的聲音並安排交流，期藉踩線活動讓雙方往後合作更加密切。郵輪協會將持續連結地方觀光產業，推廣台灣旅客搭乘郵輪環島旅遊，並推動成立亞洲郵輪聯盟，待未來國境解封後讓各方互送旅客，創造亞洲郵輪經濟圈。