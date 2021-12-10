《中國證券報》中證網10日報導，大陸中央結算公司9日公布11月分月報顯示，境外機構在該公司債券託管量連續第36個月增加，首次超過3.6兆元（人民幣，下同）。結合其他資料看，11月，境外機構主要增持了中國國債，前11個月增持中國國債逾5000億元（約合新台幣2.175兆元）。

在業內人士看來，這既意味著國際投資者對中國經濟發展前景充滿信心，也反映出相當一部分國際投資者傾向於中長期配置人民幣資產，投資的持續性、穩定性較好。在多種積極因素支撐下，外資配置人民幣資產的步伐將更趨穩健。

中央結算公司月報披露，截至11月末，境外機構債券託管量達36048億元，較上月末增加880億元，自2018年12月以來已連續36個月上升。

11月，境外機構加大對中國境內債券投資力度。人民銀行上海總部近日發布簡報顯示，截至11月底，境外機構持有銀行間市場債券3.93兆元，較10月末增加約800億元。11月，新增10家境外機構主體進入銀行間債券市場。

境外投資者已成為債券市場活躍群體。據大陸外匯交易中心公布，11月，境外機構共達成現券交易1兆390億元，環比增長38％，交易量占同期現券市場總成交量約5％。債券通運行報告亦顯示，11月，債券通日均交易量達293億元，月成交6440億元，環比增長44％。

國際投資者對中國國債的偏愛在11月資料上得到進一步印證。大陸中央結算公司資料顯示，截至11月末，境外機構持有中國國債2兆3913億元，較10月末增加879億元。據統計，今年前11個月，境外機構累計增持中國國債5137億元，貢獻了絕大部分持倉增量。

目前，中國國債也是境外機構第一大持有券種。「從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.39兆元，占比為60.8％。」前述人民銀行上海總部簡報指出。

以上資料表明，境外機構將中國國債作為購買中國債券的首選。業內人士分析，國際投資者持續增持人民幣債券，特別是增持中國國債，體現了中國債券市場開放成果以及投資者對中國經濟發展前景的信心。同時，與目前境外機構投資者構成也有一定關係。

業內人士表示，這類機構的投資具有較好持續性和穩定性，是推動境外機構人民幣債券持倉規模穩步上升的一股重要力量。

在業內人士看來，國際投資者在中國債券市場的參與程度將進一步提升，持有的人民幣債券規模仍有提升空間，增持步伐可能更趨穩健。

法國興業銀行亞太區及中國首席經濟學家姚煒表示，「與歐美債券相比，中國債券收益率高，對海外投資人很有吸引力。中國債券在國際投資人的資產組合中仍處於低配狀態，還有增加投資空間。」