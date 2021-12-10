許瑋甯今(10日)拋出震撼彈，宣布與邱澤閃婚，她甜蜜寫下：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了」，回顧她過往情史，除了和攝影師男友劉又年傳出婚變之外，最刻骨銘心的就是和阮經天的8年情，交往過程遭男方4度背叛，最後才徹底心死決定分手。

阮經天被目擊在墾丁海邊替許瑋甯抹防曬油，戀情因此曝光，未料被前女友爆料劈腿、約砲醜聞，還被揭發性癖好，接著又傳出到金錢豹酒店尋歡，讓兩人感情一度瀕臨考驗，不過許瑋甯最後心軟選擇原諒阮經天，雖然一度傳出婚訊，不過雙方都否認此事，直到阮經天到大陸發展，被爆沾上大陸已婚H女星，還成為介入他人家庭的第三者，才讓許瑋甯徹底心死，狠斬8年情。

許瑋甯與阮經天交往8年遭4度劈腿。（圖／中時資料照）

許瑋甯與劉又年今年傳出婚變。（圖／Ann Hsu臉書）

許瑋甯與阮經天分手後，接連與王柏傑、《紅衣小女孩》導演程偉豪傳緋聞，接著認愛攝影師劉又年，2019年底被爆兩人秘婚，還被直擊無名指帶著婚戒，不過對感情低調的她，強調若結婚會找適當時間宣布，沒想到今年4月，許瑋甯被爆結束這段感情，知情人士更強調「不是情變是婚變」，據悉兩人婚後多半分隔兩地，沒有時間磨合相處，發現差異越來越大時，和平協議做出離婚決定。

許瑋甯與阮經天八年戀情一度論及婚嫁，接著傳出和攝影師男友劉又年結婚，不過最後都是失敗收場，如今和邱澤宣布結婚，喜訊震驚演藝圈，讓圈內好友及粉絲紛紛獻上祝福，恭喜這段戀情總算修成正果，找到攜手走向下半輩子的另一半。