陽明海運董事長鄭貞茂表示，要預估2022年航運業的景氣，可以從國際經濟組織估測的2022年國際貿易動能，除了已看到2021年有疫情後的經濟強勁反彈成長，IMF估全球經濟2021年、2022年分別5.9％、4.9％，世界貿易量成長率估測則分別有9.7％、6.7％，就長期來看，航運業能有這般經濟貿易成長的支撐，「基本上仍是個好年！」

鄭貞茂10日出席中華經濟研究院2022年經濟展望論壇，以「從海運產業看明年景氣展望」為題，分析2022年的航運業景氣。中經院長張傳章說，鄭貞茂在現職之前是花旗台灣首席經濟學家，對於景氣預測有經濟學的底蘊。

鄭貞茂指出，航運業在疫情期間出現不同於歷史上的現象，主要是航運市場的供需不同，航運市場過去是「供過於求」，今年在歐美國家復甦強勁下，出現「需求遠大於供給」，這個現象要到2023年才會慢慢穩定。

他強調，即使2023年開始往供需均衡的方向發展，航運費也會回到「正常」，但是所謂的「正常」，不會是過往的價格，運費將成為產業生產成本結構的新要素，建議廠商的製造生產線不能距離目標市場太遠，否則要付出很大的代價，實際上近期已經看到，台灣客戶因為調不到貨櫃，乾脆直接在當地市場併購企業，發展在地生產。