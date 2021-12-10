許瑋甯和邱澤今(10日)公布結婚喜訊，兩人還在合影中曬出鑽戒，甜蜜閃瞎眾人，據知兩人7日就登記結婚，藏了3天才宣布好消息，證婚人則找來大前輩藍心湄。對此，藍心湄受訪時開心表示：「終於可以公開大聲講了」，祝福兩人能夠珍惜這段得來不已的感情，最後打趣說：「趕快給媽媽抱孫，生到不能生為止，這些就是給我們這些長輩最大的祝福」。

對於見證許瑋甯和邱澤成婚走入家庭，藍心湄表示：「從他們相遇到一直到相愛，現在願意彼此終生的走下去，這整個過程我都知道，也藏在心裡好久好久。」笑說現在終於可以大聲公開講了，真的替他們開心。

林心如第一時間留言道賀。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

藍心湄獻上期許：「他們要彼此更珍惜，因為這感情來得很不容易，大家都有很辛苦的戀愛過程，彼此要珍惜彼此，老天爺給的姻緣，然後就祝福他們啦，也是我每天在催他們的，趕快給媽媽抱孫，生到不能生為止，這些就是給我們這些長輩最大的祝福，然後兩人都要平安，快樂。」因知道邱澤和許瑋甯感情得來不已，看到兩人終於公開結婚好消息，藍心湄還發出「吼」的一聲，為兩人鬆了口氣，直言開心看到他們終於可以公開。

林心如讚邱澤、許瑋甯郎才女貌。（圖／中時資料照片）

而林心如稍早看到許瑋甯宣布結婚後，第一時間便留言8字：「開心～幸福快樂永遠」，看似不太意外，似乎也早就知道好友談戀愛結婚的消息，對此，林心如受訪回應：「祝福！非常非常的祝福！郎才女貌為他們開心，祝福他們幸福一輩子」。