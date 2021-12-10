男星邱澤因拍攝電影《當男人戀愛時》和女主角許瑋甯傳出假戲真做，雙方始終否認，今(10日)許瑋甯丟下震撼彈，宣布兩人閃婚消息，回顧雙方情史都十分精彩，邱澤更是和多名大咖女星都有段情，還被冠上渣男罵名，自認「不適合談戀愛」，如今終於遇上對的人。

邱澤長相帥氣，堪稱演藝圈發電機，剛出道時和楊丞琳合作《原味的夏天》傳出戀情卻始終沒有承認，後來楊丞琳曾坦言：「和某位男友交往8個月卻見不到10次」，甚至對方連分手都不願意見面，被認為就是在暗指邱澤，不僅如此，邱澤和陳喬恩也因拍戲結緣，傳聞有過地下情，事後陳喬恩被問及邱澤相關問題，只是冷冷回應：「沒有聯絡的朋友，不要再把我跟他連在一起。」被外界猜測這段感情是不歡而散。

邱澤和楊丞琳的戀情不歡而散。(圖/翻攝自微博)

邱澤最知名的一段感情，還是和大陸女星唐嫣的假戲真做，雙方當時合作多部戲劇日久生情，開始遠距離戀愛，儘管唐嫣想公開戀情，邱澤卻以會掉粉為理由不願意認愛，讓女方愛得委屈又辛苦，最後邱澤還疑似劈腿李毓芬，讓唐嫣傷得很重，被女方閨蜜楊冪痛罵「渣男」，然而後來他和李毓芬的一段情也無疾而終。

唐嫣被邱澤傷透，當時閨蜜楊冪還痛罵男方渣男。(圖/翻攝自微博)

沉寂了好一陣子，直到去年邱澤才被拍到和張鈞甯同車約會，儘管他難得大方回應：「努力追求中，請大家祝福。」卻遭女方果斷撇清關係，雙方關係一度尷尬，讓邱澤灰心感嘆自己的性格不適合戀愛，如今爆出邱澤和許瑋甯修成正果，也讓粉絲都開心男神終於找對真命天女，紛紛獻上祝福。