尼加拉瓜與我斷交 費鴻泰諷：最了不起的吳釗燮應知所進退

尼加拉瓜宣布與我國斷交，與中華人民共和國建交。國民黨團總召費鴻泰嘲諷，外交部長吳釗燮在位3年多，有6個邦交國與我國斷交，堪稱是「最了不起的斷交部長」，麻煩吳釗燮知所進退，若真想當官，蔡英文總統給他榮譽外交部長即可，勿再接觸外交事務。

費鴻泰說，蔡英文執政5年多來，有8個邦交國與我國斷交，而外交部長吳釗燮任內，就斷了6個，大概是全世界最了不起的斷交部長，若繼續厚顏無恥地坐該位置，對中華民國人民某種程度也是種恥辱，大家也可想像中華民國的前途會是什麼樣。

費鴻泰表示，麻煩吳釗燮知所進退，因外交並不是吳釗燮一人的，而是全中華民國、2350萬人的，若真想當官，麻煩蔡英文給他榮譽外交部長，擺在那裏，但麻煩不要再接觸外交事務，「此刻吳釗燮應下來休息，因長期疲勞駕駛，對飛行員而言，相當危險」。

費鴻泰指出，過去國民黨執政，民進黨一天到晚指責金援外交，但前總統馬英九任內，外交預算逐年降低，援外金額在外交國防委員會秘密會議給立委看，蔡政府執政以來，外交部預算逐漸提高，在機密會議中也不會提出援助國的清單，相比之下，就知道誰需要檢討。