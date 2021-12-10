理容店女服務生和男客從事半套性行為，被警方帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區一家按摩理容店「掛羊頭賣狗肉」暗藏春色，雇用女服務生和男客從事色情交易，轄區警方獲報8日喬裝嫖客直搗黃龍，控制櫃台人員後，通知在外守候同仁，警方衝上2樓，當場撞見3對男女火熱做半套性交易，房內還傳出喘息聲，當場將3對男女以及負責人、櫃台人員等6人帶回查辦。

新興分局中山路派出所警方日前接獲檢舉，指七賢二路1家按摩理容店疑違法從事色情性交易，警方探訪蒐證後聲請搜索票，8日下午3時許前往該間理容店，見有消費者陸續進入店內，於是喬裝嫖客在櫃台詢問，先趁機控制37歲的林姓男子以及23歲的顏姓負責人行動後，隨即呼叫支援警力到場。

警方衝上樓查緝時，聽到在2樓的3間房間分別傳出「人與人連結」的喘息聲，當場查獲31張姓女服務生和66歲的陳姓男客、44歲楊姓女服務生和34歲萬姓男客以及42歲郭姓女服務生和39歲楊姓男客從事半套性行為。

警方等6人穿好衣物後，在現場進行個別訊問，男客坦承花1600元從事半套性交易，女服務生則坦承店家從中抽取800元交易費，警方查扣當天營業日報表、臨檢燈遙控器等證物，訊後將男客和女服務生等6人依違反社會秩序維護法移送裁罰；另顏男與林男等2人則依妨害風化罪嫌移送法辦。