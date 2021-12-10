中國駐愛丁堡總領館網站10日消息，中國駐愛丁堡總領館發言人針對媒體報導，蘇格蘭體育部長陶德稱，蘇政府對中國侵犯人權的情況深表關切，將不派官員出席北京冬奧會一事回應，有關方面罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四、妄加指責，中方對此強烈不滿和堅決反對；蘇方將體育運動政治化的做法不得人心。

總領館稱，首先，有關方面罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四、妄加指責，中方對此強烈不滿和堅決反對。中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。中國政府奉行以人民為中心的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，協調增進全體人民的各項權利，努力促進人的全面發展，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順，包括維吾爾族在內的新疆各族人民安居樂業，和睦相處，各項權利依法充分得到保障。西藏和平解放70年來，昔日的農奴早已翻身作了主人，西藏經濟社會發展取得了巨大成就。

隨著香港國安法實施和「愛國者治港」原則得到切實落實，香港社會暴力亂局徹底扭轉，廣大香港民眾合法權利和自由得到更好保障。這些是任何不帶政治偏見的人都不會否認的基本事實。更重要的是，新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。

其次，蘇方將體育運動政治化的做法不得人心。北京冬奧會是包括蘇格蘭在內全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，而不是政治作秀的舞台。根據奧運規則，各國政府官員出席奧運會，應由本國奧會邀請。中國政府未曾邀請英國或蘇格蘭任何官員出席。他們拒絕一場未受邀請的活動，是否顯得有些自作多情？來或不來，中方都會在奧林匹克精神指引下，為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。