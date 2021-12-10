聯準會今(2021年)年11月起，每月縮減購債150億美元，由於美國CPI持續居高不下，市場估11月CPI年增率料將跳升6.8%，據此，FED最快可望於明年第二季5月開始升息，以控制通膨避免失控。法人指出，在過去升息前半年，美股較為震盪，但升息期間，通常呈現緩漲表現，待升息循環結束，將迎來新一輪的大多頭走勢。FED明年5月升息聲浪高，法人已開始備劇本因應。

第一金投信表示，若觀察近40年美股，共經歷6次升息循環。在升息前半年，標普500指數漲跌互見，平均小漲4.8%。進入升息期間，都呈現上漲表現，平均漲幅為8.9%。

值得注意的是，升息循環結束後漲勢進一步放大，後6個月、後1年平均各上漲11.1%、16%；若時間拉長到下一次升息開始前，平均漲幅甚至達70.7%。整體而言，升息前的美股走勢震盪，升息啟動後，除了2000年爆發網路科技泡沫事件，其餘都是呈現上漲表現。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，現在全球經濟已走出新冠疫情的低潮期，在就業人數成長、消費買氣回升下，通膨壓力浮現，因此聯準會考慮加快政策緊縮的速度，可能在明年第2季左右升息，預料中短期內股市波動頻率加大。

若經驗可循，建議投資人把握升息前的震盪機會，逢回加碼因應。尤其，美國目前的基準利率不到0.1%，嚴重過低，資金勢必尋求更有效率的去處，股市的高成長潛力仍將吸引資金青睞。

中國信託證券投顧則認為，明年上半年美股投資亮點以科技和半導體為主；而下半年車用晶片供不需求可望獲得緩解，電動車銷貨將持續增長，暑期旅遊旺季和年底購物旺季將帶動消費族群表現。