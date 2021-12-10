美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，電視相關的大尺寸驅動IC最壞時間已經過去，加上聯詠在車用驅動IC、OLED驅動IC強勁成長動能，以及現金殖利率題材，故重申聯詠為目標價700元、評等維持買進。

美系外資表示，現在看到，和電視相關的大尺寸驅動IC最壞時刻已經度過，迎接北京冬奧和2022年世界盃等，均有機會驅動新一波市場上對電視的需求，屆時，聯詠也將受惠韓國客戶市佔提升，不僅如此，聯詠在車用驅動IC、OLED驅動IC強勁成長動能，加上聯詠具備10%現金殖利率題材，明年每股獲利仍有64.7元的水準，故重申和標價700元、評等買進。

美系外資認為，聯詠OLED DDIC今年會有2位數的高成長、將是新高紀錄，由餘今年OLED面板的整體滲透率約40%左右，換言之，明年還有成長空間，要達到2位數成長還是可期。另外，觸控暨驅動IC(TDDIC)需求相對平穩，至於小尺寸驅動IC在車用和OLED DDIC會有強勁的成長。

美系外資也點出，目前感測單晶片需求也持續增溫，且單晶片的代工成本呈上升趨勢，但聯詠能將成本轉嫁予客戶，因此，明年毛利率仍有一定水準。

美系外資進一步說，之前因為面板價格的走跌，外加晶圓、封測等半導體成本上揚，導致聯詠股價回檔，但在10月的法說後，釋出對產業景氣的正向展望，也帶動股價至今已經彈升40%。