遠航今天向民航局遞交「國家賠償請求書」，對於民航局於109年1月31日史無前例違法越權對遠航公司撤照請求國賠，求償金額50.72億元，遠航董事長張綱維重申，提出國賠是因為交通部、民航局無心化解民怨，不得已而為之，呼籲行政院長蘇貞昌正視遠航員工工作權、並降低失業率，給予遠航復照重生機會。

民航局於交通部追溯自109年2月1日對航空業展開紓困前夕，違法越權逕自撤銷遠航民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。

張綱維表示，這項行政處分已非故意可以形容，而是惡意要置遠航於死地；加上台北地檢署隨即於4月2日以他掏空自己獨資的遠航押人取供，起訴後延押到110年3月17日，期間配合特定媒體一再對他妖魔化，就是把他當成待宰羔羊無法對外自清、處理遠航面臨的危機，背後充滿政治陰謀。

張綱維指出，民航局一再誣蔑、並誤導交通部說遠航有財務、飛安兩大問題。不過，109年1月22日遠航召開記者會，他明明宣告找到新加坡飛修廠商願意注資遠航30億元，可以解決財務上壓力；上個月記者會他也說過，只要交通部同意復照，可以立即引進非陸資10～30億元資金，並召回上千位員工、轉型為航空貨運讓遠航重生，財務絕不是問題。

因一再請求民航局、交通部正視遠航上千位員工權益，和解同意遠航復照，並漸進地符合規範再復飛，卻始終得不到善意回應，不得不在12月13日最後期限前，依法定程序提出國賠申請。

這次遠航提出的國賠金額中，營業利潤損失5.4億元；無法營業之無謂損失中，員工薪資8.6億元、固定成本13.74億元(主要為8架飛機閒置)；無形資產及商譽損失至少20億元；與第三人之違約責任(承包機業務損失)等。