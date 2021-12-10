內政部祭出五大重手打炒房，房產趨勢專家李同榮評論內政部針對預售市場紅單亂象出重招，打蛇已打到三寸，方向正確，但他同時也提出成效要看三個關鍵點，包括房價漲勢必須趨緩，否則道高一尺、魔高一丈；土地炒作才是炒房源頭，打炒房須進一步打七寸；有法可管，也要有能力稽核。

李同榮進一步解釋，三個關鍵點是：

1.房價漲勢必須趨緩，否則道高一尺、魔高一丈：短線炒房的關鍵在於房價漲勢的利因，而房市又處於主升段，房價漲勢難擋，在有利可圖的市場上，任何打炒房措施都會有漏洞可鑽，最明顯的就是紅單課稅規範至今效果有限，原因就是道高一尺、魔高一丈。

2.土地炒作才是炒房源頭，打炒房須進一步打七寸：中南部房價上漲幅度強勁主因在於基期低、營建成本增高、產業南移、台積電擴廠效應、等因素造成土地搶購與炒作行為，若土地炒作放任不管，就會影響房價大幅上漲，房價漲幅過高，當然紅單烈火難熄，雖然打炒房已打到三寸，方向正確，可以破壞炒作市場的中樞神經，但抑制土地炒作才是打到七寸的致效關鍵。

3.有法可管，也要有能力稽核：政府的打炒房政策雖然有法可管，但成敗的重要關鍵，在於稽核能力與稽查人力。紅單納管課稅已於實價登錄2.0實施上路，但成效不是很好的原因就是稽查問題，地方政府一方面礙於人力資源不足，無法全面稽查地下轉單避稅的弊端，另一方面是地方生態，會有關說與地方勢力甚至黑道壓力，公務員很難面對也無暇面對。如今內政部增加檢舉制度，或許可以產生部分效果，但最重要的還是地方政府的稽查能力與決心，否則空有法條仍難以執行徹底。

李同榮最後指出，此次打炒房政策重手出招對於建商而言可喜可憂，憂者，土地投入成本怕影響銷售率，喜者，中南部預售短線紅單炒作已超過四、五成，建商推案虛胖，市場遲早會爆，屆時投資客斷頭只要損失15%，倒貨給建商，爛尾樓與連鎖倒閉現象非建商樂見，因此，此時讓房市降溫才能讓市場健康的榮景多走幾年。