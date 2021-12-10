網通股近期掀起落後補漲行情，主要是因為是近期當紅低軌衛星外，另外，元宇宙話題也必須要有網通為基礎，換言之，網通是所以產業發展的必備條件，明泰(3380)今持續大漲4%，仲琦(2419)、友訊(2332)、譁裕(3419)漲幅也逾2%。

明泰入列低軌衛星國家隊，加上有和宏達電(2498)合作進攻元宇宙，近期題材不斷，繼昨日拉出漲停後，今股價持續走揚，也同步帶動仲琦股價走揚。

至於天線廠譁裕，除天線產品外，譁裕也與合作夥伴跨入低軌衛星領域，預期明年送樣，不僅如此，也取得蘋果週邊產品的認證，通過後可生產對應到iPhone、iPad的周邊產品，法人也看好，譁裕明年營收可望介於20-25億元，較今年營收16~17億元成長。

2022年網通技術觀測點為5G的新標準制定，影響性在於將推動整體產業升級，以及多層面的數位轉型。資策會MIC表示，3GPP Release-17標準將於2022年6月制定完成，目標是在工業物聯網、各類垂直產業應用，以及大規模連接低功耗設備場景等領域繼續演進與增強。下一個關鍵為2023年3月制定完成的R-18，將從垂直產業技術進一步往個人/家庭技術擴展，項目包含觸覺網路、個人物聯網、5G智慧家居與5G智慧電網等，除了提升消費者的沉浸體驗，更涵蓋能源、交通、製造、媒體與醫療等多領域。資深產業分析師徐子明表示，未來垂直領域廠商將可依應用場景的需求級別，導入輕量或完整的5G技術方案，除此，5G技術應用發展將開始從主體為產業應用，擴展到社經需求與家庭／個人智慧連網，引領個人層面的數位轉型。