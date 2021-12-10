江舟商店「型農本色」季刊發表會。（高雄市政府農業局提供／林雅惠傳真）

江舟航以山芋頭、橙蜜香番茄及萊姆為主角，研發了三款暖胃也暖心的日常料理及甜點。（高雄市政府農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局出版發行的「型農本色」季刊， 最新一期冬季號的出刊發表會來到了位於左營建業新村的江舟商店，負責人江舟航現有料理人、作家、講師、電視節目主持人等多重身分，經常遊走於產地與餐桌之間的他，這次以山芋頭、橙蜜香番茄及萊姆為主角，研發了三款暖胃也暖心的日常料理及甜點。

由高雄市政府農業局出版發行的「型農本色」季刊，每逢出刊會輪流在台北、台中與高雄等地辦理出刊發表會，由當期封面型農與讀者分享從農故事，更邀請料理老師在現場重現書中食譜，解說每一道料理的步驟，教大家如何用型農的食材製作美味料理，每次開放報名就秒殺，可說是讀者們最期待的盛事，也是創造生產者與消費者交流的最佳場域。

山芋頭來自那瑪夏區的昂艾農場，曾為職棒選手的藍少白返鄉承接祖田家業，從4月到10月，依序種植桑椹、青梅、水蜜桃、紅肉李、芒果、芋頭、南瓜，也計畫串連部落返鄉青年復耕部落傳統作物，吸引球迷把追星的關注度移轉到部落文化。

橙蜜香番茄來自美濃區的又生農場第二代林奕辰之手，專攻食品科學的她把提升農業的責任扛在肩上，讓自家農場變成第一線農業體驗營，吸引更多人關注飲食、農業、土地，擴大農業產業的熱度與豐富性。

萊姆來自於旗山區的好聚農圃，蕭金富運用自身食品加工的強項，將滿園萊姆全株應用，將蝶豆花、火龍果、紅心芭樂等通通變成自家冰店的剉冰配料，視覺與口感無不驚艷地方。

農業局表示，農業挑戰嚴峻，年輕人要移居或返鄉農村生活並不容易，農業局每年辦理型農培訓課程，吸引許多身懷「斜槓」技能的青年農民加入，彼此交流合作，共同為高雄這塊土地打拚，希望透過共同行銷的方式建立青年從農的自信，傳遞農業產業的魅力，讓在地農村展現新價值、再造新生機。