全球汽車鍛造輪圈大廠巧新科技受惠於超跑與豪華汽車新車銷售市場成長速度優於一般輕型汽車市場，加上第4季汽車產業傳統旺季、品牌車廠因應耶誕假期提前拉貨，挹注雲林斗六廠稼動率接近滿載水準，推進11月營收衝高達7.6億元、年增36.61％，是4年半來單月營收新高。

巧新前11月營收達新台幣69.44億元，較去年同期增加43.28％，法人樂觀預估，今年有機會寫下歷年次高紀錄，明年持續維持雙位數成長。

巧新董事長黃聰榮指出，疫情為全球汽車產業帶來了空前的影響與挑戰，公司全體經營團隊與員工，加快調整步伐及因應策略，除了員工們健康管理為首先必要重點執行任務外，更加專注在強化開發設計的技術能力、優化產能製程效率、調整訂單接單結構等，並積極正面面對運費高漲、新台幣匯率波動等負面因子的干擾，近兩年來重振旗鼓，已創造整體財務、業務等全方位穩定健康發展。

根據汽車產業諮詢顧問機構LMC Automotive 11月的報告指出，由於全球車市缺芯，車企犧牲低利潤車型，確保高利潤車型持續產出。加上高端消費者在疫情期間收入影響較小，財富來源(如股市和房地產)也呈積極走勢，推進2019至2021年豪華汽車市場份額將增長2％，占全球乘用車銷量比重將達16％，2021年豪車銷量將達到2019年疫前的歷史最高位，創造相關汽車供應鏈良好的業務拓展環境。

不僅如此，巧新全力執行深化豪華品牌車廠經營之策略，除了在歐美超跑、豪華汽車品牌車廠新案開發滲透率持續提升外，多年耕耘的日系豪華車廠也加大下單力道，近期已通過巧新屏東新廠之認證並開始量產出貨，推升來自日系品牌車廠營收自2019年以20％以上年複合成長率的速度提高，有助巧新實現分散客戶、降低市場集中風險，擴大整體業務規模。

此外，根據BloombergNEF預估2021年全年，全球電動車（含PHEV）銷售份額將從4％成長到6％，並在2022年進一步上升到8％，如今電動車的電池重量就佔了車重的一半，而巧新的鍛造輪圈符合電動車輕量化的需求，目前來自電動車輪圈營收占輪圈營收的比重達10％，將有機會隨著電動車銷售成長，提升電動車市場的份額。