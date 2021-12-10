運動菁英育才計畫名單公布。(運促會提供)

今年東奧是台灣創下參賽以來最好的成績，2金4銀6銅共12面獎牌，奧運期間選手們的表現讓全台為之瘋狂。在本次奧運參賽的68位運動員中，即有42位是運促會相關的贊助選手，特別是這一次參加東奧的6位年輕小將，王冠閎、林昀儒、羅嘉翎、方莞靈、丁華恬、湯智鈞皆為過去運動菁英育才計畫的補助選手。

也因為他們優異的表現令人刮目相看，財團法人體育運動發展促進基金會 (以下簡稱運促會)今年度的「運動菁英育才計畫」一開放報名，就湧進較去年翻倍的報名件數，多達近5百位選手， 希望能獲得補助，增進體育實力，成為下一個奪牌的台灣之光。

運促會董事長林鴻道表示，今年運促會的計畫做了調整，將計畫分為育才與菁英兩大部分，育才選手除了高中最高15萬元，國中最高12萬元之經費贊助外，另提供運動物理治療與傷害防護、運動營養諮詢、運動心理諮詢、運動醫學諮詢與補助、教練支持、專業導師等資源，提供選手與教練更全面的資源協助，期望選手與教練在辛苦的競技運動道路上，能更放心、專心的朝著進入最高殿堂的目標邁進。

林鴻道並指出，菁英選手則是提供個人客製化需求的贊助，補強政府黃金計畫不足處，作為選手後備資源；以今年才高一的舉重選手黃宜甄為例，運促會針對教練與選手提出之需求，提供訓練及動作力學數據與專屬設備等資源，運用智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，去研判技術需要做修改之處，讓選手可更精益求精，也更有效預防運動傷害。

今年度110學年度「運動菁英育才計畫入選名單」，共選取菁英計畫選手40名，育才計畫選手41名。針對過去在國際競技場上較具奪牌競爭力之運動種類，選定田徑、羽球、體操、射箭、射擊、桌球、游泳、舉重、女子拳擊、跆拳道等，目標鎖定於2028與2032奧運具奪牌潛力之選手提供贊助。今年有多達近500位選手報名，主要參考選手參加各項國內外運動賽事成績及個人基本條件等競技潛力要素，歷經運動種類小組會議、技戰術委員會議與董事長會議，多次專家會議激烈討論後決定出人選。

台灣體壇人才輩出，政府對於運動員的栽培與照顧也持續增加。運動菁英育才計畫的推動及企業贊助運動員是民間支援政府單位的起步，期待台灣人民與體育能有更多的互動，相輔相成，喚起更多人關心基層選手。更期待國人能一起關心體育和運動，成為台灣人民生活的重要部分。一起攜手往理想目標邁進，台灣競技成績能夠進入全世界Top10，亞運前5，奧運前20，用體育讓世界看見台灣。