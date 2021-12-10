皮膚是人體第一大器官，私密處肌膚若出現問題，更是讓人感到困擾。泌尿科醫師歸家豪在節目上分享一則案例，一名20幾歲的年輕人來看診，他的下體長出硬幣大小的紅斑，而且還會飄白屑，認為自己可能染性病，女友甚至因此想與他分手，不過醫師進一步檢查後，表示這其實是乾癬。

泌尿科醫師歸家豪在節目《醫師好辣》提到，他曾收治一名20多歲的男子，外表看起來非常老實，一進到診間後，他哭喪著臉訴說症狀，認為自己可能染性病，歸家豪醫師當時還開玩笑的說「出去玩齁？」，男病患當下哭了出來並頻頻喊冤。

男病患表示，他也不清楚自己為何會染上性病，女友還因此向他提出分手，聽完這一番話後，歸家豪醫師也為自己的失言而道歉，隨即替男病患進行檢查，發現他的生殖器上有2個10元硬幣大小的紅圓圈，而且皮膚表面出現猶如鹽巴結晶的白色皮屑，才知男病患誤會了，他其實並未染性病而是「乾癬」。

歸家豪醫師解釋，乾癬就是俗稱的金錢癬，人體肌膚不論在什麼部位，都有可能長乾癬，大多長在手肘或腳部，類似於蕁麻疹，是自體免疫疾病的一種，患者不會感覺到疼痛，只是有些癢，不過長在生殖器上較為少見，主要是因壓力所引起，因此並不會傳染，只要作息規律、避免菸酒等刺激物即可改善。