54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，警方8日循線逮捕符嫌，符嫌供稱凶器、頭顱及四肢都已遭丟入瓦磘溝內，警、消、救難團隊昨(9日)下午2時許尋獲頭顱，但四肢及兇刀仍不見蹤影，警方今天上午為了方便搜索，特地打開水門降低水位，從尋獲頭顱處往下游延伸，尋找死者四肢。

新北市永和區大排水溝日前發現1具頭顱與四肢都被切除的遺體，永和分局經過濾大量沿途監視器影像，鎖定54歲符姓男子涉案，警方8日晚間逮捕符嫌，9日找到死者的頭顱。（張鎧乙攝）

符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」。

隔天，符嫌再利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。

但除了死者軀幹已及頭顱外，者的四肢仍未尋獲，警方與消防人員為了確認是否卡在瓦磘溝底，要求開啟永和水門降低水位，讓搜救大隊人員方便搜尋。

警方上午兵分二路，先從棄屍地點往下游搜尋凶器，另外則由尋獲頭顱處，往下游延伸尋找，期望能盡快發現證物及屍塊。