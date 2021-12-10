高雄72歲黃姓男子9日晚間與友人聚餐後，竟酒後駕車返家，且還無視交通號誌直接紅燈右轉，巡邏員警發現黃男違規行車，便趨前將其攔停，竟聞到黃男身上散發濃濃酒味，對他實施酒測，酒測值高達0.53mg／l，警方隨後依公共危險罪嫌將黃男移送法辦。

高市警苓雅分局三多路派出所員警9日晚間8時許執行巡邏勤務，行經三多一路與武慶三路口時，發現黃男騎乘機車，卻無視交通號誌，直接於該路口紅燈右轉，警方隨即尾隨，並將其攔下盤查。

黃男遭員警攔查後，立刻脫口坦承自己確實有飲酒，也向員警表示，自己稍早與友人於鳳山區熱炒店聚餐，期間陸續飲用約三分之一瓶威士忌，餐敘結束後，僥倖認為熱炒店與自己住家距離僅短短不到2公里，因此決定自行騎車返家，未料，卻因紅燈右轉遭員警攔查，呼氣酒測值高達0.53mg／l。

黃男見自己的酒測數值已經超過法定標準值，便在現場苦苦哀求，不斷強調「事情沒那麼嚴重！」、「自己以往都是很守法的民眾」，希望員警可念在自己年事已高網開一面，對他法外開恩，但遭到員警嚴正拒絕，警方立即將他帶返派出所，詢後將黃男依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局長梁東山表示，酒後駕車不僅嚴重危害道路安全，因酒駕致生的重大事故也層出不窮，民眾酒後切勿存有僥倖心態，貪圖一時方便而駕車，警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查以杜絕酒駕，保護用路人生命安全。

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