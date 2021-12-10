預算規模達1600億的「紓困5.0」防疫振興紓困特別預算案，經送立院審議後減列1億700萬，剩餘1598億9300萬，今天上午在立法院完成三讀。此次預算通過後，讓「防疫紓困振興條例」所訂定的8400億額度，幾乎已全數用鑿。

因應新冠肺炎疫情，立法院在去年2月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，首次編列600億防疫紓困振興特別預算。隨著國際疫情持續擴大，立院修正該條例，編列第1次追加預算1500億，及第2次追加預算2100億。

今年5月，國內疫情大爆發，立法院再次修正「防疫紓困振興條例」，將經費上限調增為新台幣8400億，並得視疫情狀況分期編列特別預算。政院遂第三度提出追加預算2600億元，並於6月18日完成三讀。

隨著疫情衝擊國內經濟，行政院陸續推出各類紓困方案及振興五倍券，因而於今年9月第四度提出1600億規模的預算追加案，其中包括疫情防治189億，紓困振興1411億。

此次「紓困5.0」所需財源1600億，規劃全數以舉債方式支應；經立法院審議後，原編列1600億元共減列1億700萬元，改列為1598億9300萬元，並於今天三讀通過。

過去5次的防疫紓困振興預算，分別是600億、1500億、2100億、2600億、1598.93億，累計逼近8400億，幾乎已達到「防疫紓困振興條例」所訂定的8400億經費上限。未來政府若要再以防疫、振興之名編列特別預算，勢必將再回頭修法調高額度。