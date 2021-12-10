央行副總裁嚴宗大原任期將於111年2月14日屆滿，經110年12月8日總統令，副總裁嚴宗大任期自中華民國111年2月15日至116年2月14日止。

依中央銀行法第9條規定，央行副總裁職務比照簡任第14職等，任期為5年，期滿得續任命之。

嚴宗大續任中央銀行副總裁
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