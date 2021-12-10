《金融》央行副總裁嚴宗大續任 至116年2月14日 12:502021/12/10 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行副總裁嚴宗大原任期將於111年2月14日屆滿，經110年12月8日總統令，副總裁嚴宗大任期自中華民國111年2月15日至116年2月14日止。 依中央銀行法第9條規定，央行副總裁職務比照簡任第14職等，任期為5年，期滿得續任命之。 嚴宗大續任中央銀行副總裁 《半導體》家登11月營收續攀高 Q4旺季戰新猷 《金融》金管會前11月開罰2.76億 全年恐續破3億 七星潭悲歌 一夜14隻狗被毒死 #央行副總裁 #嚴宗大 #續任 #任期 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百度將發布元宇宙產品「希壤」APP 11:412021/12/10 財經 i郵箱寄至i郵箱 明年1月5日起享寄件優惠 04:102021/12/10 全球財經 5星防疫服務 華航9度蟬聯北亞最佳航空 04:102021/12/10 社會新聞 歷年12月亞股表現佳 看好東協、台灣 11:192021/12/10 財經 史話》被消失的內容──板青失樂園之4（曾建元） 00:002021/12/10 兩岸史話 英央行升息估等到明年Q1 04:102021/12/10 全球財經 工商社論》正視外匯存底裡激增的熱錢 04:102021/12/10 財經要聞 《電腦設備》維田11月營收登次高 Q4不淡、明年續旺 10:342021/12/10 財經 2021台北紡織展線上展圓滿閉幕 30天搶攻全球線上商機 05:002021/12/10 生活 財經熱門新聞 長榮11月營收飆破500億 網見關鍵2字驚喊：慘了 - 財經 傳三星奪台積電大客戶4奈米訂單 外資曝關鍵：它贏了 - 財經 力積電連日慘跌 又爆工程師偷賣設備 網虧：連員工也「出貨」 - 財經 嗆「台灣不穩定」 英特爾CEO傳下周訪台拜會台積電高層 - 要聞 炒作預售屋 判3年徒刑 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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