米可白和周孝安有感情戲。（台視提供）

米可白為戲披婚紗露事業線。（台視提供）

米可白身材姣好。（台視提供）

米可白在台視、三立《一個屋簷下》為戲再披婚紗，和周孝安擔任林筳諭及楊子儀婚禮的伴郎與伴娘。劇中周孝安陪米可白試婚紗，過程心不在焉，獨留米可白，讓她心中很不是滋味。

周孝安和米可白這次雖然是要當伴郎和伴娘，還是特地一同出席試婚紗，周孝安表示，這是角色第一次認真看到米可白穿上婚紗的模樣，相當感動，「很難得的經驗，因為很難看到自己喜歡的人，再穿到第二次禮服。」

周孝安也透露，由於上次劇情試婚紗不歡而散，米可白心情也大受影響，因此拍攝這場戲時，看到米可白心中很不捨，所以情不自禁抱了她一下，周孝安說：「希望再抓住一些受傷感情的程度。」米可白也表示：「我很感動耶！人高又帥、還能被這麼厚實的肩膀擁抱。」

米可白穿著銀灰色禮服，胸前開衩到肚臍，傲人好身材大方全都露，很有女人味。周孝安細心發現米可白心中的不安，關心問：「是害羞還是不自在？」米可白也坦言：「都有，因為今天服裝又比較露，所以會有一些不自在。」

周孝安為了讓氣氛輕鬆些，打趣表示，米可白身材這麼好，演戲時也造成「阻礙」，他笑說：「我要嘛就是看她的眼睛，不然就是斜一邊看，不能讓鏡頭看起來我在瞄她的胸部。」

米可白笑說：「會不會是你之前常常瞄，所以有被發現。」周孝安趕緊解釋：「不會，因為我從來沒有被發現過。哈，沒有啦，有時候某些角度，會被定格截圖說我在看人家胸部，不想讓觀眾誤會。」