行政院農業委員會桃園區農業改良場成功研發履帶式植物殘枝粉碎機，透過該機可將綠竹、稻草及其他植物廢棄殘枝進行粉碎，最小的粉碎長度可到2.4公釐，成為有用的原材料，有效協助農民處理農業生產後的植物殘枝棄置，以及避免露天燃燒植物殘枝所造成的空氣汙染問題。

桃園場研發的履帶式植物殘枝粉碎機，機體大小適合行走於綠竹田間，且履帶式的行走機構可在15-20度的坡地工作；另外因著特殊的粉碎機構，不論是較硬的樹枝、綠竹以及較軟的稻草均能粉碎。操作人員僅需將植物殘枝放入機械入料口，機械即可自動粉碎，並於出料口送出碎料。

粉碎作業能力經測試每分鐘可粉碎綠竹10.9公斤或稻草5.2公斤，粉碎後的顆粒大小，綠竹最小長度約2.4公釐、稻草最小長度約5公釐。粉碎後的碎料除可直接撒布在田間外，亦可收集製成適合觀賞植物栽培用之竹板以取代蛇木板、盆栽作物栽培介質以取代進口資材或其他用途。

履帶式植物殘枝粉碎機已在新北市五股區特定區域進行綠竹田間粉碎效果良好，且相較於進口的履帶式粉碎機械，該機具有售價較低及國產機械維修零件供應不虞匱乏等優點。該機現已技術移轉授權泰利機械有限公司(電話：04-8231639)生產製造，如對該機械的應用有興趣，或想要更進一步瞭解機械的操作與應用方式，可電話洽詢泰利機械有限公司或桃園場作物環境課生物機電研究室(電話：03-4768216分機341)。