新冠病毒掐喉景氣變動，中研院實驗室破功本土零確診案例，10日台股、台幣匯率雙雙下挫，台灣金融研訓院編制的台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index，TAIFRI），10日公布最新指數：11月TAIFRI為98.1，較10月上升0.3，金研院調研團隊指出，主要是變種病毒現蹤，引發市場疑慮，11月底以來股價波動，台版恐慌指數（即台指選擇權波動率指數）較10月攀升，反映到整體金融風險之上。

TAIFRI 研究團隊指出，今年1至9月期間，TAIFRI皆於99左右起伏，10月下滑至97.8，創2019年12月全球疫情爆發以來新低，近期南非新冠變種病毒 Omicron 來襲影響，11月TAIFRI較10月上揚0.3回升至98.1，雖然總指數略升，仍是2019年12月全球疫情前以來的次低紀錄，且已連續兩個月回到國內疫情爆發前的水準。

以TAIFRI的四大構面風險變動，TAIFRI研究團隊分析，相較於10月，第一構面「資產評價壓力」風險持平，第二構面「非金融部門的穩定度」風險下滑0.1，第三構面「金融部門的穩定度」風險下滑0.4，第四構面「傳染與蔓延」風險上升1.0。