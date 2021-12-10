中研院確診女研究人員最新足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

中研院女研究人員確診，相關足跡曝光，只見個案曾在11月28日前往「京站時尚廣場」長達5個小時。對此，一名網友好奇詢問，京站哪裡可讓人逛5小時，讓不少人笑說女生逛街戰鬥力很強，一間衣服店可逛1小時，且當天是周年慶，肯定超好逛。不過在逛街時都會戴好口罩，最可怕的應是用餐地點與廁所。而北市府也公布最新疫調，個案在京站逛了衣服店與鞋店。

一名網友昨天在PTT上發文表示，他每次去京站幾乎都只會去一樓的星巴克或ZARA逛逛，偶爾會去Q小路逛逛，但基本上都是快進快出，不太會待上好幾個小時，而女研究人員的足跡曝光後，顯示曾在京站待了5個多小時，讓他很好奇到底京站哪裡可以讓人待到5個小時？

不少網友推測，因為京站除了可以逛街用餐外，樓上有電影院，因此推測女研究人員待了5個多小時，很有可能是去看電影。「看電影、逛街和吃飯，5小時很正常好嗎？」、「看電影就至少2小時」、「樓上有電影院」。不過，如果女研究人員有去看電影，疫調應會比較完整列出電影院這項才對。

另也有網友吐槽說，真的不要小看女生逛街的戰鬥力，蠻多女生出去逛街，隨便走走就5個小時了，而且當天還是周年慶，從衣服逛到首飾配件，再去看化妝品和保養品還蠻正常的。「那天周年慶」、「上次逛一間衣服店就花了一小時」、「女生逛街這樣的時間很正常」。

不過，也有網友認為，逛街或看電影都不是最可怕的，因為這些場所普遍都會好好戴著口罩，比較可怕的是吃飯的時候，還有上廁所的時候，這些地方可能會鬆懈拿下口罩。